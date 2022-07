Coronautbrudd i Kina vokser – millioner stengt ned

NTB

Kina meldte lørdag om det høyeste tallet på coronatilfeller siden mai. Millioner er nå omfattet av strenge nedstengingsregler.

Lørdag var det registrert 450 lokale smittetilfeller, mot 432 dagen før. De fleste har ingen symptomer. Oppblussingen av smitten har ført til nye restriksjoner flere steder i landet.

I Lanzhou, provinshovedstaden i Gansu, har 4,4 millioner fått ordre om å holde seg hjemme siden onsdag. Fredag stengte også et fylke i provinsen Anhui. Lørdag kunngjorde Beihai i provinsen Guangxi i sør at deler av regionen stenges ned. Det bor over 800.000 mennesker i de to distriktene som stenges.

Kina holder fast ved sin linje om nullsmitte og er ett av de siste landene som fortsatt har som mål om å kvele ethvert utbrudd. Det innebærer rask nedstenging, langvarige karantener og massetesting, tiltak som går hardt utover økonomien.