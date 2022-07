Israel sier de har angrepet Hamas-rakettfabrikk

NTB

Israel har gjennomført et flyangrep mot en rakettfabrikk som tilhører Hamas i Gaza, ifølge det israelske forsvaret.

Angrepet kom etter at det ble skutt raketter mot israelsk territorium, opplyser forsvaret. I løpet av natten ble det skutt fire raketter mot Israel i to separate angrep, og flyalarmen gikk i byen Ashkelon og en rekke andre steder sør i Israel. En av rakettene skal ha blitt skutt ned, mens de tre andre landet i ubebygde områder.

– For kort tid siden angrep kampfly fra det israelske forsvaret et mål som tilhører terrororganisasjonen Hamas sentralt på Gazastripen. Det militære anlegget består av installasjoner under bakken med råmaterialer som brukes til å lage raketter, heter det i en uttalelse fra Israels forsvar.

Videre hevdes det at angrepet vil undergrave og begrense Hamas' «styrkeoppbyggingsevne».