Secret Service stevnes etter anklage om SMS-sletting

En secret service-agent står vakt mens daværende president Donald Trumps kortesje ankommer Det hvite hus. Secret Service beskyldes for å ha slettet tekstmeldinger som ble sendt og mottatt under stormingen av Kongressen. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

NTB

Presidentens livvakttjeneste Secret Service stevnes av komiteen som gransker kongresstormingen i USA.

Det skjer etter at USAs overinspektør for innenlands sikkerhet opplyste at Secret Service-agenter slettet tekstmeldinger de sendte og mottok i tiden rundt stormingen 6. januar i fjor.

Secret Service avviser påstandene som usanne.

– Antydningen om at Secret Service på uærlig vis slettet tekstmeldinger etter en forespørsel, er usann. Faktisk har Secret Service samarbeidet fullt og helt med overinspektøren på alle måter – om det er snakk om intervjuer, dokumenter, eposter eller tekstmeldinger, sier talsmann Anthony Guglielmi.

Komiteen som gransker kongresstormingen opplyser at de stevner Secret Service og ber om å få utlevert alle relevante tekstmeldinger og rapporter.