Europa i brann – flere tusen evakuert

En vegg av flammer bak en brannbil i Gironde i Frankrike. Foto: SDIS 33 via AP / NTB

NTB

Flere store skogbranner fortsetter å herje i europeiske land som er rammet av hetebølger. Flere tusen mennesker er evakuert fra flammene.

Turister i ferieland som Spania og Portugal er blant dem som er blitt evakuert. Lokalbefolkningen i de rammede områdene har måttet forlate sine hjem.

Fredag kveld døde en pilot som bekjempet flammene fra et brannfly i Portugal. Flyet krasjet nær Vila Nove de Foz Coa nord i Portugal.

Ytterligere minst en person har mistet livet i flammene, og minst 60 er skadd. Nesten 1.000 mennesker er evakuert i Portugal.

Fem av Portugals regioner er i rød beredskap etter at gradestokken viste så mye som 47 grader torsdag, noe som er rekord for juli måned.

Branner i Spania og Marokko

Flere andre steder i Europa er det målt over 40 grader. I Storbritannia har myndighetene erklært nasjonal krisetilstand på grunn av ekstremvarmen. Det er den første hetealarmen noensinne i Storbritannia og gjelder mandag og tirsdag for London, Manchester og York.

I Spania har temperaturen enkelte steder ligget rett under rekordtemperaturen på 47,4 grader fra i august i fjor.

Spanske myndigheter opplyser at det er minst 20 branner som det ikke er kontroll på. Flere steder er det rene postapokalyptiske scener. Rundt 2.300 er blitt evakuert fra sine hjem sør for Malaga.

Det brenner også i Marokko. Der er minst en person død og flere hundre evakuert fra sine hjem.

Mange evakuert i Frankrike

Frankrike er heller ikke skånet for skogbrannene. Brannene har ødelagt knapt 8.000 mål og over 11.000 mennesker er blitt evakuert. Blant dem er det også flere turister.

Landet forbereder seg på at hetebølgen fortsetter neste uke og det er utsted farevarsel for 16 regioner.

Samtidig ble det registrert over 100 skogbranner på ett døgn i Hellas fredag. Det brenner blant annet på Kreta og sørøst for Aten. Kraftig vind gjør det vanskelig å få kontroll på en større brann sør for feriebyen Rethymnon på Kreta.

Advarsel fra Røde Kors

Røde Kors advarer mot at hetebølgene kan ende med mange dødsfall. De advarer nordmenn som er ute på tur.

– I Norge er det tradisjonelt kulda som er problemet men nordmenn lære seg grunnleggende råd for å takle hete også. Dette kan være å ikke gå ut midt på dagen, unngå fysisk aktivitet, holde seg i skyggen og drikke mye vann, sier Torben Bjørke-Henriksen i Røde Kors.

Han sier at de viktigste rådene er å drikke nok vann, være i skyggen og passe på barn og eldre.

– Mange merker ikke selv at de er i ferd med å bli overopphetet. Tegn på overoppheting kan være at du blir svett, svimmel, desorientert og får hodepine, muskelkrampe, kvalme og slapphet, sier Bjørke-Henriksen.