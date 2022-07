USA hevder russere har vært i Iran og sett på angrepsdroner

Et bilde offentliggjort av den iranske hæren viser en drone som blir sendt ut fra et marinefartøy under en øvelse. Foto: Den iranske hæren / AP / NTB

NTB

En russisk delegasjon har to ganger den siste måneden vært i Iran for å forberede et mulig kjøp av våpenbærende droner, hevder USA.

USA har varslet at det er ting som tyder på at Russland vil kjøpe iranske droner for å bruke dem i krigen i Ukraina. Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian sa fredag til sin ukrainske kollega Dmytro Kuleba at dette ikke stemmer.

Sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan i Det hvite hus mener USA kan bevise at en iransk delegasjon to ganger har vært i Iran for å se på droner av typen Shahed-191 og Shahed-129. Dette er droner som kan utstyres med høypresisjon-raketter.

– Vi har sett en russisk delegasjon få en framvisning av iranske angrepsdroner. Vi offentliggjør disse bildene tatt i juni som viser iranske droner som den russiske delegasjonen så den dagen. Dette antyder en pågående russisk interesse for å kjøpe iranske angrepsdroner, sier Sullivan til CNN.