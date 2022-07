Tre menn trolig uskyldig dømt for drap i New York

Thomas Malik (i midten) og Vincent Ellerbe etter rettsmøtet fredag. Foto: Bebeto Matthews / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

En dommer i New York omgjorde fredag en dom tre menn har sonet for et drap i 1995. Saken bygget på falske tilståelser og tvilsomme bevis, sa aktor.