Mystiske radiosignaler fra verdensrommet – høres ut som hjerteslag

En serie radiosignaler fra verdensrommet med samme mønster som hjerteslag får forskere til å klø seg i hodet.

Siden 2007 har astronomer jobbet på spreng med å bli klok på de uforklarlige radiosignalene som er blitt fanget opp fra verdensrommet. Signalene, som fanges opp som lysglimt, har forskjellig rytme, og den ferskeste observasjonen hadde samme rytme som hjerteslag.

Signalene kommer sannsynligvis fra en galakse som er om lag en milliard lysår unna, men det er umulig å fastslå nøyaktig hvor og hva det kommer av, skriver en gruppe forskere i en studie publisert i tidsskriftet Nature.

Blinker i åpenbart mønster

Signalene kalles Fast Radio Bursts (FRB), og er svært intense og svært kortvarige radiobølger med ukjent opphav. De første ble oppdaget i 2007, og siden da har astronomer fanget opp hundrevis av raske kosmiske lysglimt fra forskjellige området.

De fleste FRB-ene er sterke lysglimt som varer i millisekunder før de forsvinner helt, mens om lag 10 prosent av dem blinker i åpenbare mønster. Grunnet lysglimtenes hastighet er de svært vanskelig å fange opp.

En av redskapene som likevel har klart å fange dem opp og dokumentere dem er det interferometriske radioteleskopet Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME) i Canada.

Teleskopet har vært i bruk siden 2018 og har som hovedoppgave å speide etter radiosignaler. I 2019 fanget CHIME opp noe som fanget forskernes oppmerksomhet.

– Den fanget opp raske radiosignaler som oppførte seg svært ulikt tidligere observasjoner, sier forsker Daniele Michilli ved Massachusetts Institute of Technology's Kavli Institute for Astrophysics and Space Research til CNN.

– Vi snakker «boom boom boom»

Signalet, som har fått navnet FRB 20191221A, varte i tre sekunder, som er om lag 1000 ganger lengre enn andre radiosignaler. Michilli var tilfeldigvis på jobb da signalet ble registrert.

– Det var svært usedvanlig. I tillegg til at det varte veldig lenge, så registrert CHIME rytmiske hopp som var særdeles presise. Vi snakker «boom boom boom», akkurat som hjerteslag, og det har vi aldri registrert før, sier Michilli.

Forskerne vet ikke nøyaktig hvor signalene kommer fra, men astronomer er i gang med å utvikle teknologi som skal kunne peke på spesifikke galakser.

Videre analyse av FRB 20191221A viser at signalene er relativt like energien som slippes ut når nøytronstjerner dør, som heter magnetar, men radioglimtene er om lag en million sterkere enn en magnetar.

– Man skulle tro det her var en magnetar på steroider, sier Michilli.

Forskerne fortsetter å lete etter FSB-er på nattehimmelen, samt andre uforklarlige fenomener.

Video: Forskere forteller om observasjonene: