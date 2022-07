Syriske kurdere ber Russland og Iran hindre tyrkisk angrep

NTB

Lederen for de USA-støttede kurdiske styrkene i Syria ber Russland og Iran hindre Tyrkia i å iverksette et nytt angrep mot Nord-Syria.

Anmodningen kommer få dager før lederne i Tyrkia, Iran og Russland møtes til toppmøte for å diskutere Syria.

Mazloum Abdi, som er sjefkommandant i Syriske demokratiske styrker (SDF), styrken som spilte en sentral rolle i å nedkjempe IS i Syria, anklager den internasjonale koalisjonen for å innta en svak holdning som ikke vil kunne stanse truslene som kurderne står overfor.

Han sier også at etter å ha forhandlet med Russland, har de kurdiske styrkene åpnet for at Syria kan utplassere flere regjeringssoldater i de kurdiskkontrollerte områdene, deriblant i Kobane og Manbij nord i landet.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har varslet at han snart kan komme til å sette i gang en ny offensiv mot kurdiskkontrollerte områder i Nord-Syria.

Tyrkia har tidligere gjennomført flere slike militæroperasjoner og okkupert deler av nabolandet.

Erdogan mener at den syriskkurdiske YPG-militsen, som utgjør kjernen i SPD, fører krig mot Tyrkia sammen med tyrkiske kurdere i PKK.