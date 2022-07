Biden sier han tok opp Khashoggi-drapet med bin Salman

Gaten utenfor Saudi-Arabias ambassade i Washington heter nå Jamal Khashoggi Way. President Joe Biden sier han tok opp drapet med Saudi-Arabias kronprins under et møte i Jeddah fredag. Arkivfoto: Gemunu Amarasinghe / AP / NTB

NTB

President Joe Biden sier han tok opp drapet på journalisten Jamal Khashoggi da han møtte Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman.

På et pressemøte etter samtalen sa Biden at han snakket svært direkte og krystallklart til bin Salman om drapet, og at han tok opp menneskerettigheter generelt.

– Det som skjedde med Khashoggi, var opprørende. Jeg gjorde det klart at om noe slikt skjer igjen, får de den responsen og mye mer, sa Biden.

Biden sa at bin Salman svarte at han i bunn og grunn ikke var personlig ansvarlig for drapet, men «jeg sa at jeg tror han er det».

USAs egen etterretningstjeneste CIA mener bin Salman personlig ga ordre om drapet. Biden nektet lenge å snakke med bin Salman og lovte å gjøre Saudi-Arabia til en pariastat, trass i at landet er en viktig alliert.

Biden sa han ikke ville beklage kommentarene om å gjøre Saudi-Arabia til en pariastat, men at han gjorde reisen for å bygge opp forbindelsene fordi energiprisen har steget til værs etter den russiske invasjonen av Ukraina.