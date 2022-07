Iran lover Ukraina å ikke selge droner til Russland

NTB

Irans utenriksminister har forsikret ukrainske myndigheter om at det ikke er aktuelt å selge droner til Russland. USA hevdet det motsatte tidligere i uken.

– Den amerikanske påstanden i denne forbindelse var grunnløs og mer en propagandahandling før USAs president Bidens reise, sa utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian til Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba fredag, ifølge det iranske nyhetsbyrået Irna.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan sa mandag at det var tegn til at Iran kom til å forsyne Russland med droner, også dem som kan utstyres med våpen slik at de kan brukes i krigen i Ukraina.

Han sa også at det finnes informasjon som tyder på at Russland har bedt om å få kjøpe hundrevis av droner fra Iran.

Utspillet kom dagen før president Joe Biden reiste til Israel, der Irans atomprogram sto høyt på dagsordenen.