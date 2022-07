Kongressen vedtok lov om abortrettigheter

Lederen for Representantenes hus Nancy Pelosi kom med en sterk appell om å stemme for å gjøre retten til abort til lov. Foto: Mariam Zuhaib / AP / NTB

NTB

Representantenes hus har stemt for en lov som gir kvinner rett til abort. Men loven får ikke støtte i Senatet, og blir derfor ikke vedtatt.

I Representantenes hus var stemmetallene 219 mot 210 for loven. Men i Senatet trengs 60 stemmer, og demokratene har bare 50. Lover i USA må vedtas i begge kamre.

Likevel markerer avstemningen starten på en æra med heftige debatter i lovgivende forsamlinger og delstatene etter at høyesterett fjernet retten til selvbestemt abort og overlot til delstatene å ha egne lover.

I Representantenes hus ble det også stemt over et separat lovforslag som forbyr å straffe kvinner som reiser til andre delstater for å ta abort.

Etter høyesteretts kjennelse er det ventet at det innføres forbud mot abort i rundt halvparten av USAs delstater, enkelte steder uten unntak for incest, voldtekt eller når morens liv er i fare.

Det er andre gang Representantenes hus stemmer for lovforslaget og dermed følger opp president Joe Bidens oppfording om å gjøre retten til abort til lov, og ikke bare basert på en rettskjennelse slik det har vært hittil.