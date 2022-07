Storbritannia erklærer nasjonal krisetilstand på grunn av varmen

NTB

Britiske myndigheter har erklært nasjonal krisetilstand som følge av ekstremvarmen som har rammet landet, melder britiske medier.

Erklæringen kom få timer etter at landets meteorologiske institutt utstedte en hetealarm. Det innebærer at temperaturene blir så høye at det er fare for liv og helse, og at folk må legge om dagliglivet.

Som følge av den nasjonale krisetilstanden vil blant annet skoler kunne bli stengt og togtrafikken bli pålagt restriksjoner.

Temperaturene i flere områder av landet kan komme til å nå 40 grader, noe som aldri har skjedd før.

Det er første gang noensinne at det utstedes en hetealarm i Storbritannia. Den gjelder mandag og tirsdag for London, Manchester og York, skriver BBC.