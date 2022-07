USA og Russland gjenopptar felles flygninger til romstasjonen

Samarbeidet mellom USA og Russland fortsetter på Den internasjonale romstasjonen. Men fredag ga president Vladimir Putin sjefen for den russiske romadministrasjonen, Dmitrij Rogozin, sparken. Her fotografert i 2018. Foto: Dmitrij Lovetskij / Pool Photo via AP / NTB

USA sier at de gjenopptar flygninger sammen med Russland til den internasjonale romstasjonen ISS, trass i innsatsen for å isolere Russland.

I en pressemelding sier USAs romfartsadministrasjon Nasa at flygningene gjenopptas for å sikre trygghet på ISS, beskytte astronautenes liv og sikre amerikansk tilstedeværelse i rommet, og at det derfor fortsatt skal være integrerte mannskap på amerikanske raketter og russiske Soyuz-raketter.

Den amerikanske astronauten Frank Rubio skal etter planen skytes opp sammen med to russiske kosmonauter 21. september fra det russiske romfartssenteret i Kasakhstan.

Kunngjøringen fra Nasa kommer litt etter at president Vladimir Putin sparket lederen for den russiske romfartsadministrasjonen, Dmitrij Rogozin, som er en kjent nasjonalist og tilhenger av invasjonen av Ukraina. Han spøkte nylig med at amerikanere i framtiden kunne sendes opp på trampoliner i stedet for raketter.

Nasa sier at ideen bak ISS er den skal drives i fellesskap av romadministrasjonene i USA, Russland, Europa, Canada og Japan. Den er avhengig av innsats fra alle parter, og ingen romadministrasjon har kapasitet til å drive den uavhengig av de andre.