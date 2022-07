Biden lover palestinerne penger, men ingenting annet

NTB

President Joe Biden lover palestinerne penger og ber dem om ikke å miste håpet, men sier at tiden ikke er moden for å gjenoppta fredssamtalene med Israel.

Palestinerne hadde på forhånd små forhåpninger til den amerikanske presidentens besøk på den okkuperte Vestbredden fredag.

Samtalen mellom Biden og palestinernes 87 år gamle president Mahmoud Abbas dreide seg da også først og fremst om økonomisk støtte.

I Betlehem ble Biden møtt med flere store skilt og bannere med teksten «Mr. president, dette er apartheid». Disse var satt opp av den norskstøttede israelske menneskerettsorganisasjonen B'Tselem i anledning besøket.

Biden måtte også passere den åtte meter høye muren som Israel har reist rundt byen, et talende eksempel på det tidligere president Jimmy Carter, Amnesty International, Human Rights Watch og andre kaller Israels apartheidpolitikk overfor palestinerne.

Det er ikke et ord Biden vil ta i sin munn.

Lover økonomisk støtte

Biden har rett nok gjenopptatt støtten til FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), som ble kuttet av forgjengeren Donald Trump.

Fredag lovet han ytterligere 2 milliarder kroner til UNRWA, og under et besøk på det palestinske Augusta Victoria-sykehuset i Øst-Jerusalem lovet han også 1 milliard kroner i støtte til det palestinske helsevesenet. Begge deler må rett nok godkjennes av Kongressen.

Noe politisk initiativ for å få slutt på Israels okkupasjon hadde den amerikanske presidenten derimot ikke med seg.

Drept journalist

Palestinske journalister som dekker Bidens besøk, var fredag iført svarte T-skjorter med bilde av Al Jazeera-journalisten Shireen Abu Akleh, som ble skutt i hodet og drept under en israelsk militæraksjon på den okkuperte palestinske Vestbredden i mai.

FNs menneskerettskontor, palestinske myndigheter , Al Jazeera , CNN og Washington Post har alle gransket hendelsen og konkludert med at hun ble skutt av en israelsk skarpskytter. Israel har ikke utelukket dette, men hevder at det ikke lar seg fastslå med sikkerhet.

Aklehs familie ba før Bidens besøk om et møte med presidenten, noe de ikke fikk. USAs utenriksminister Antony Blinken har imidlertid invitert familien til Washington til et møte, og Biden understreket fredag at USA krever full åpenhet om hva som skjedde da hun ble drept.

Krever press

Palestinerne ønsker at USA skal legge press på Israel og tvinge landet til å etterleve FNs resolusjoner slik at forhandlingene om en tostatsløsning kan gjenopptas.

Fredssamtalene har ligget på is siden 2014, og det er liten vilje i Israel til å etterkomme FNs og palestinernes krav om full stans i utvidelsen av de ulovlige bosetningene.

– Tiden er ikke moden

Biden fastholdt under besøket at han støtter palestinernes krav om egen stat, men erkjente under pressekonferansen etter møtet med Abbas at dette ikke kommer til å bli oppfylt med det første.

– Tiden er ikke moden for å gjenåpne fredssamtalene mellom Israel og Palestina, sa han, men oppfordret palestinerne til ikke å miste håpet.

– Det må være en politisk horisont som det palestinske folk faktisk kan se eller i det minste føle. Vi kan ikke tillate at håpløsheten stjeler framtida, sa han.

– Det palestinske folk lider nå. Du kan bare føle det. Sorgen og frustrasjonen. Vi kan føle det i USA, la han til.

Ikke omgjort

Biden har ikke omgjort forgjengeren Donald Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels «udelelige hovedstad», også den østlige delen av byen, som ble okkupert i 1967 og som FN krever israelsk tilbaketrekning fra.

Trump anerkjente også Israels annektering av de syriske Golanhøydene, noe Biden heller ikke har omgjort.

Flyktninghjelpen er blant dem som før besøket oppfordret Biden til å ta tak i de virkelige problemene palestinerne står overfor, og viste til at Israel nærmest daglig river palestinske hus i områdene de har okkupert.

– Hver eneste dag siden Biden overtok som president, har Israel i gjennomsnitt drevet tre palestinere på flukt ved å rive husene deres, påpekte de.