Storbritannia raser mot Russland etter at brite døde i fangenskap i Donetsk

NTB

Den britiske utenriksministeren Liz Truss sier at Russland bærer det fulle og hele ansvar for at briten Paul Urey døde i fangenskap i Donetsk.

Briten ble tatt til fange av russiskstøttede separatister i Donetsk øst i Ukraina i slutten av april. De anklaget ham for å være leiesoldat. Ukrainske og britiske kilder sier han var hjelpearbeider.

– Jeg er sjokkert over å høre meldingen om at den britiske hjelpearbeideren Paul Urey døde mens han var i varetekt hos en russisk stedfortreder i Ukraina, sier Truss.

– Russland må bære hele ansvaret for dette, legger hun til.

Erfaring fra Afghanistan

Ifølge Truss var Urey i Ukraina for å hjelpe det ukrainske folket. Hun anklager den russiske regjeringen og myndighetene i russiskkontrollerte områder av Ukraina for å begå grusomheter, og lover at de skyldige blir stilt til ansvar.

Også ikke-statlige organisasjoner beskriver Urey, som ble 45 år, som frivillig hjelpearbeider. Ifølge hjelpeorganisasjonen Presidium Network var han en bereist hjelpearbeider, som også jobbet åtte år i Afghanistan.

Urey hadde diabetes type 1 og var avhengig av insulin.

Anklager Røde Kors

En representant for den selverklærte folkerepublikken Donetsk øst i Ukraina, Darja Morozova, oppga fredag at briten døde 10. juli av kronisk sykdom og stress. Hun insisterer på at de ga ham all medisinsk hjelp de kunne, og anklager Den internasjonale Røde Kors-komiteen for å nekte å gi Urey nødvendig medisin.

– Vi ga ham nødvendig legebehandling til tross for de alvorlige anklagene mot ham, sier Morozov til nyhetsbyrået Tass.

Urey og britiske Dylan Healy ble tatt til fange i slutten av april i nærheten av byen Zaporizjzja. Også Healy skal ha vært i Ukraina for å bidra med humanitært arbeid.

Prorussiske separatister har tatt flere utlendinger til fange som de beskriver som utenlandske leiesoldater. Blant dem er britene Aiden Aslin og Shaun Pinner, som begge er dømt til døden i Donetsk.