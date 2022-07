OSSE slår alarm om russisk mishandling av ukrainere

OSSE slår i ny rapport fast at russiske styrker begår grove brudd på menneskerettighetene og folkeretten i Ukraina. Foto: AP / NTB

NTB

Ukrainere mishandles på sentre Russland har etablert i områdene de okkuperer, og noen forsvinner, slår OSSE fast i ny rapport.

Russland har etablert såkalte filtreringssentre i de okkuperte områdene i Ukraina.

– Det foreligger rapporter som tyder på at mennesker blir utsatt for harde forhør og nedverdigende kroppsvisitasjon på slike sentre, heter det i en fersk rapport fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

Ukrainere som mistenkes for å ha samarbeidet med myndighetene, «forsvinner ganske enkelt ofte», og noen blir angivelig sendt til Russland der de skal ha blitt fengslet eller drept, heter det videre i rapporten.

OSSE har i en tidligere rapport konstatert at det er «klare tegn til brudd på folkeretten» i Ukraina og slår i sin siste rapport fast at det har funnet sted «grove brudd på folkeretten», særlig i Butsja og Irpin utenfor Kyiv.

– Tegn på tortur og mishandling på lik av drepte sivile viser også klare brudd på menneskerettighetene, slår OSSE fast.

Rapporten viser også til at det er dokumentert målrettede drap, voldtekter, bortføringer og omfattende deportasjon av sivile siden russiske styrker invaderte Ukraina 24. februar.