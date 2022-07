EU-kommisjonen vil gå etter russisk gull i ny sanksjonspakke

EU-kommissær Maros Sefcovic sier at EU nå vil gå inn for å treffe Russlands gulleksport i ny sanksjonspakke.

NTB

EU-kommisjonen foreslår å innføre importforbud mot gull fra Russland i sitt utkast til en ny sanksjonspakke.

Forslaget ble presentert av visepresident for EU-kommisjonen, Maros Sefcovic, tidligere fredag.

Gull er en viktig handelsvare for Russland og er nettopp derfor et mål for EUs sanksjonsregime, opplyste Sefcovic.

EU-kommisjonen foreslår også å stramme inn på eksportkontroll og rapporteringskrav knyttet til fryste, russiske verdier, samt å videreføre de gjeldende sanksjonene mot Russland i seks måneder.

Forslaget skal nå legges frem for EUs medlemsland i EU-rådet.

– Russlands brutale krig mot Ukraina fortsetter med uforminsket styrke. Derfor foreslår vi i dag å stramme inn på våre hardtslående sanksjoner mot Kreml, håndheve dem mer effektivt og forlenge dem til januar 2023. Moskva skal fortsatt betale en høy pris for sin aggressivitet, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Sanksjonene skal fortsatt målrettes mot dem som står Putin nært, legger EUs utenrikssjef til.

– Jeg kommer også til å legge fram forslag for Rådet om å fryse eiendelene og innføre reiserestriksjoner for flere personer og entiteter, sier Borrell.