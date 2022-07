USA og Japan viser muskler – økende russisk og kinesisk aktivitet i området

Et amerikansk F-22 lufttanker over Øst-Kina-havet.

Mer enn 50 amerikanske og japanske krigsfly deltok i en militærøvelse over havområdet rundt Japan torsdag.

Torsdag var det mulig å se flere titalls amerikanske F-35, F-22 og F-15 over den asiatiske øynasjonen Japan. De to allierte landene har besluttet å øke Japans beredskap etter at det har blitt observert et økende antall russiske og kinesiske krigsskip i havområdet rundt øystaten.

De amerikanske og japanske jagerflyene fløy over Stillehavet, Japanhavet og Øst-Kina-havet i øvelsen som hadde som formål å «øke landenes forsvarssamarbeid og responsevne i møte med økende kinesisk og russisk aktivitet», skriver CNN.

Reagerer på russisk og japansk aktivitet

Aldri før har det vært observert så mange kinesiske militærskip i området rundt den japanske øygruppen Senkaku som nå, opplyser det japanske forsvarsdepartementet.

Kinas utenriksdepartement opplyste til CNN tidligere denne måneden at deres aktivitet rundt øygruppen er «etter forskriftene». Samtidig har stadig flere russiske og kinesiske krigsskip vært å se i havområdet rundt Japan.

Forrige måned opplyste japanske myndigheter at åtte militærskip tilhørende Folkets frigjøringshær og det russiske militæret hadde blitt observert svært nært Japan, samtidig som en russisk flåte på totalt fem skip hadde funnet seg til rette i området rundt Hikkaido og Okinawa.

Her har amerikanske jagerfly av typen F-22 akkurat ankommet Kadena U.S. Air Force Base i Okinawa i Japan.

USA flytter forsvarsmidler nærmere Japan

I løpet av samme uke ble to kinesiske krigsskip observert utenfor Izuøyene, om lag 500 kilometer sør for den japanske hovedstaden Tokyo. En av skipene skal angivelig ha vært et av Kinas mest avanserte krigsskip, Lhasa.

Som respons har USA besluttet å flytte viktige forsvarsmidler nærmere Japan. Blant annet skal to B-2 stealth-bombefly ha blitt flyttet nærmere det indopasifiske området. De har også flyttet 12 jagerfly av typen F-22 fra Hawaii Air National Guard til japanske Kadena Air Base i Okinawa.

– Vi har iverksatt en rekke tiltak for å øke Japans forsvarsevner, samt å forsikre et fritt og åpent indopasifisk havområde, sier japanske myndigheter til CNN.