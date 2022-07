Togos militære sier de drepte sivile ved uhell

NTB

Det togolesiske forsvaret sier de har drept sju sivile og såret ytterligere to. Forklaringen er at de forvekslet dem med jihadister.

De sivile døde i en eksplosjon lørdag i Tone-regionen nær grensa mot Burkina Faso, der jihadistiske grupper med bånd til IS og al-Qaida er aktive.

Togo har utstasjonert styrker i området i et forsøk på å hindre at jihadistene forflytter seg inn i landet.

Stabssjef i Togos militære, general Dadja Maganawe opplyste torsdag at det etter en granskning er konkludert med at et fly feilaktig angrep sivile i landsbyen Margba.

I en uttalelse heter det at forsvaret hadde fått informasjon som indikerte at det var en mulighet for at «væpnede gjenger med hensikt å gjennomføre terrorangrep» hadde tatt seg inn i området. Dermed ble det igangsatt overvåking både på bakken og fra lufta, og det var et overvåkingsfly som trodde de sivile var jihadister.

Maganawe sier at forsvaret beklager saken på det sterkeste, og kondolerer familiene til de rammede.