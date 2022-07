Trump antyder at han vil stille som kandidat i 2024

USAs tidligere president Donald Trump antyder at han vil stille som kandidat i presidentvalget i 2024. Spørsmålet kan synes å være om han skal kunngjøre det før eller etter høstens mellomvalg. Foto: John Locher / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

USAs tidligere president Donald Trump antyder i et intervju med New York Magazine at han har bestemt seg for å stille som presidentkandidat i 2024.