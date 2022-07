Texas reiser abortsøksmål mot Biden-administrasjonen

Texas saksøker Biden-administrasjonen over påstanden om at føderale lover har forrang over delstatslover når det kommer til livreddende aborter. Her demonstrerer abortforkjempere i Fort Worth i Texas dagen etter at USAs høyesterett skrotet den føderale retten til fri abort. Texas er en av en rekke delstater som har innført lover som forbyr eller nesten forbyr abort. Foto: Madeleine Cook / Star-Telegram via AP / NTB

Les mer

Lukk