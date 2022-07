Pussy Riot-medlem etterlyst i Russland

NTB

Anna Kuzminykh fra protestgruppen Pussy Riot er etterlyst i Russland, går det fram av en oversikt på nettsidene til det russiske innenriksdepartementet.

Det står ikke hva hun er etterlyst for, skriver Kommersant. Det har på en nyhetskanal på Telegram denne uka blitt skrevet at hun er etterlyst for å ha vanæret det russiske flagget.

Kommersant skriver at Kuzminykh i slutten av mars deltok i en opptreden i Georgia der hun sammen med andre aktivister brant en dukke som lignet president Vladimir Putin. Dukken var i menneskestørrelse, og drapert med det russiske flagget.

Politibetjenter ransakte angivelig leiligheten til slektningene hennes i Nizjnij Novgorod i slutten av mai. Deretter skal faren og søsteren hennes ha blitt tatt med til en politistasjon.

Mange av Pussy Riot-medlemmene har de siste årene enten blitt tvunget til å flykte fra Russland eller de har blitt pågrepet på grunn av sin regimekritiske kunst. Leder Maria Aljokhina snek seg ut av landet i mai, forkledd som et matbud.