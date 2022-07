WHO: Økning av sykdommer spredt fra dyr til mennesker i Afrika

NTB

De siste ti årene har det vært en 63 prosent økning av sykdommer spredt fra dyr til mennesker i Afrika, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

WHO har studert sykdomsutbrudd i Afrika mellom 2001 og 2022. Rundt 30 prosent av de registrerte sykdomsutbruddene ble spredt fra dyr, såkalte zoonotiske sykdommer.

Ebola er blant disse, i tillegg til denguefeber, som smitter fra mygg. Apekopper er også blant de zoonotiske sykdommene.

Det siste tiåret har det vært registrert en 63 prosent økning i slike sykdommer, sammenlignet med de foregående ti årene.

En medvirkende årsak til økningen er at afrikanske land stadig forbedrer infrastrukturen i transportsektoren, slik at flere mennesker reiser mellom byene, ifølge WHO. Forskerne må styrke det tverrfaglige samarbeidet for å bekjempe økningen, sier WHOs Afrika-direktør Matshidiso Moeti.

Forskere har gjentatte ganger slått alarm om den økte risikoen for zoonotiske sykdommer, særlig siden verdens befolkning stadig kommer tettere på ville dyr gjennom jakt eller på grunn av utbygging. Covid-19 antas å komme fra dyr på et marked i den kinesiske byen Wuhan.