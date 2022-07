Danmark tapte EU-rettssak om eksport av fetaost

Fetaost og lignende oster er et populært innslag i mange salater, men EU har bestemt at bare ost fra Hellas kan bruke betegnelsen fetaost. Det gjelder også for ost som eksporteres til land utenfor unionen. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Danmark får ikke lov til å eksportere ost med betegnelsen fetaost, selv om den skal selges utenfor EU, der fetaost-navnet er beskyttet.

– Ved å unnlate å stanse bruken av betegnelsen «feta» for ost som skal eksporteres til tredjeland, lever ikke Danmark opp til sine forpliktelser i henhold til EU-loven, heter det i en uttalelse fra EU-domstolen.

Retten avviser dermed Danmarks forsvar, som gikk på at bruken av navnet fetaost var greit for ost som skulle selges utenfor EU. Danmark nektet ikke for at landets ysterier eksporterte fetaost, men mente at beskyttelsen av navnet kun gjelder ost som omsettes i EU.

Unionens regler fastslår at det kun er fetaost laget i Hellas som kan bruke det beskyttede navnet. Da Danmark fortsatte å eksportere «fetaost», gikk EU-kommisjonen til sak, med støtte fra nettopp Hellas. Også Kypros støttet søksmålet.

Fetaost lages med melk fra sauer og geiter og står for rundt 10 prosent av den greske mateksporten. Navnet ble beskyttet i 2002.