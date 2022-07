Iran advarer USA mot å undergrave sikkerheten i Midtøsten

Irans president Ebrahim Raisi under et møte i Turkmenistan med Russlands president Vladimir Putin i slutten av juni. Foto: Mikhail Klimentjev /Sputnik / AP / NTB

Iran advarer både USA og landets allierte mot å undergrave sikkerheten i regionen etter at USAs president Joe Biden inngikk en sikkerhetsavtale med Israel.

Biden signerte avtalen da han besøkte Israel torsdag. Her lover han at USA vil gjøre alt som står i sin makt for å hindre at Iran skaffer seg atomvåpen.

Iran insisterer på at landet ikke ønsker å bruke sitt atomprogram til militære formål.

– Jeg sier til amerikanerne og deres allierte i regionen at den iranske nasjonen ikke vil akseptere noen krise eller usikkerhet i regionen, og at ethvert feilsteg i regionen, vil bli møtt med et hardt og beklagelig svar, sier Irans president Ebrahim Raisi i en uttalelse på iransk fjernsyn torsdag.

Den nye sikkerhetsavtalen mellom USA og Israel blir inngått samtidig som det pågår indirekte forhandlinger mellom Iran og USA om en fornyelse av atomavtalen som Trump-administrasjonen trakk seg fra i 2018.

Dermed ble Iran igjen rammet av harde økonomiske sanksjoner, noe som har ført til at landet gradvis har trukket seg fra bestemmelsene i atomavtalen.

Atomavtalen ble hyllet som historisk og et stort gjennombrudd da den ble inngått i 2015. Også Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Russland og Kina inngikk avtalen med Iran, og disse har ikke trukket seg.