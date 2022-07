Hongkong-demonstrant tatt etter over et år på rømmen

NTB

En ung mann som ble skutt av politiet under demokratiprotestene i Hongkong høsten 2019, er pågrepet etter å ha levd i skjul i over et år, opplyser politiet.

Tsang Chi-kin ble skutt i brystet da han og en gruppe demonstranter angrep politiet i oktober 2019. Han var den første som ble truffet av et skarpt skudd fra politiet i løpet av flere måneder med omfattende og til dels voldsomme demokratiprotester.

21-åringen overlevde skadene og ble senere tiltalt for oppvigleri og for å ha angrepet politiet. Sent i 2020 stakk han av mens han var ute mot kausjon.

I politiets varetekt

Torsdag dukket Tsang opp igjen, denne gangen i politiets varetekt. Regimevennlige medier sier politiet slo til mot ham og tre andre idet de forsøkte å flykte til Taiwan med en speedbåt.

Hongkongs sikkerhetspoliti har ikke villet kommentere om gruppen planla å rømme til øya. Torsdag sier politiet imidlertid at de fire – som er mellom 16 og 24 år gamle – tidligere har forsøkt å søke asyl ved USAs konsulat uten å lykkes. Deretter skal de ha fått hjelp av et smuglernettverk til å holde seg i skjul i over ett år.

Lageransatt pågrepet

Politileder Steve Li sier medlemmer i en kanal i sosiale medier har tilbudt seg å hjelpe Tsang og de andre mot betaling. Politiet sier de fire ble holdt skjult under svært dårlige forhold og at de betalte opptil en halv million kroner til menneskesmuglere og ble tvunget til å spille inn videoer for å skaffe penger – uten å ha fått noe igjen for dette.

En 34 år gammel lageransatt er pågrepet og siktet for å ha hjulpet rømlingene. I tillegg sier politiet at de følger med på rundt ti andre mistenkte som har rømt landet.