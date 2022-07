Risiko for regjeringskrise og nyvalg i Italia

NTB

Det er risiko for at Italias regjering går av etter at Femstjernersbevegelsen nektet å delta i en viktig avstemning i senatet.

Statsminister Mario Draghi hadde på forhånd advart om at han vil gå av hvis koalisjonspartneren Femstjernersbevegelsen ikke deltok i avstemningen, som torsdag ble gjennomført i det italienske senatet.

Der skulle representantene stemme over et forslag om en redningspakke for personer og bedrifter som lider økonomisk som følge av krigen i Ukraina. Samtidig fungerte avstemningen som en tillitsvotering.

Forslaget fikk flertall, men regjeringens fremtid er likevel usikker.

De to elementene ble behandlet separat i underhuset forrige uke, der Femstjernersbevegelsen også lot være å stemme over redningspakken, men samtidig uttrykte støtte til regjeringen. Populistpartiet, som ledes av Giuseppe Conte, er ikke fornøyd med pakken og ville blant annet ha mer støtte til familier.

Det er utbredt uro for at Contes parti kan rekke seg fra koalisjonen. Draghi understreket nylig at han anser Femstjernersbevegelsen for å være en viktig del av koalisjonen.

Italienske medier spekulerer om hva som kan skje videre i saken, og avisen La Stampa skriver torsdag at «Draghi er klar til å gi seg». Det er ventet at den tidligere sjefen for Den europeiske sentralbanken oppdaterer president Sergio Mattarella om situasjonen torsdag.

Før avstemningen ble det ansett som lite trolig at det ble skrevet ut nyvalg.