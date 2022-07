Iraner dømt til livstid i Sverige for drap på politiske fanger

NTB

Iranske Hamid Noury er dømt til livstid i Sverige for drap på politiske fanger og krigsforbrytelser i Iran.

Rettssaken har vært en av de største i sitt slag i Sverige, og blant de 70 vitnene som har forklart seg, er tidligere politiske fanger som satt innesperret i Gohardasht-fengselet der Noury jobbet på 1980-tallet.

Stockholms tingsrett fant det bevist at 61-åringen gjorde seg skyldig i grovt brudd på folkeretten ved å delta i tortur og drap på politiske fanger.

Noury ble pågrepet på Arlanda flyplass i november 2019 etter å ha blitt lokket til landet av en tidligere politisk fange.

Ifølge tiltalen spilte han en aktiv rolle da flere tusen medlemmer av gruppa Mujahedeen-e-Khalq (MEK) ble henrettet i 1988 fordi de var anklaget for å ha kjempet på irakisk side i krigen mellom de to landene. Ordren skal ha kommet fra landets daværende leder ayatolla Khomeini.

En rekke venstreopposisjonelle ble også henrettet, anklaget for å være frafalne.

Ble identifisert

Fanger som overlevde oppholdet i Gohardasht-fengselet, identifiserte Noury og fortalte under rettssaken om hans rolle. En av dem fortalte at Noury hentet fanger som skulle henrettes.

Noury nektet under rettssaken for å ha deltatt i ugjerningene og hevdet at han hadde pappapermisjon i ukene da tusenvis av fanger ble henrettet. Han omtalte også rettssaken som «et komplott mot den iranske staten» og anklaget vitnene for å «selge hjemlandet sitt», noe han selv sa at han nektet å gjøre.

Blir anket

Nourys forsvarere Thomas Söderqvist og Daniel Marcus sier at de er skuffet over torsdagens dom og opplyser at den vil bli anket.

I Iran blir dommen møtt med sterk fordømmelse.

Nasser Kanaani, talsmann for utenriksdepartementet, mener saken mot Noury er grunnløs og kun politisk motivert. Han sier også at Iran holder Sverige ansvarlig for de skadene som saken påfører det bilaterale forholdet mellom Sverige og Iran.

Anstrengt forhold

Dommen kommer på et tidspunkt der forholdet mellom Iran og Sverige allerede er anstrengt. I 2017 ble den svensk-iranske akademikeren Ahmadreza Djalali dømt til døden etter å ha blitt kjent skyldig i å ha spionert for Israel.

Noury må sitte i varetekt til dommen blir rettskraftig, har Stockholms tingsrett besluttet.

Prinsippet om universell jurisdiksjon gir Sverige rett til å straffeforfølge personer uansett nasjonalitet når det er mistanke om medvirkning til folkemord, krigsforbrytelser eller andre grove brudd på folkeretten.