Klimaekspert: Nordmenn forstår ikke hvor farlig hetebølgene er

Hetebølgene som har oppstått de siste somrene, skaper ekstremt farlige tilstander som er vanskelig for nordmenn å forstå, ifølge klimaforsker Tore Furevik.

Flere land i Europa er nå rammet av hetebølger med temperaturer godt over 40 grader.

– De er jo dødelige, ikke bare for naturen og dyr, men også for mennesker. Det er en klar sammenheng mellom dødstallene om sommeren og høye temperaturer, sier Furevik til NTB.

Han er professor ved Universitetet i Bergen og var tidligere direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning, men er nå direktør ved Nansensenteret.

Furevik påpeker at det mye fokus på badetemperaturer når gradestokken måler opp mot 30 grader i Norge, men understreker at de svært høye temperaturene som er i Sør-Europa nå, også kan ramme Norge.

– Vi ser stadig oftere at temperaturen når 30 grader i Norge og tørke enkelte steder. Fremover kan også vi oppleve den ekstreme heten som nå har rammet en rekke middelhavsland, sier han.

Det har oppstått skogbranner flere steder i Spania denne sommeren som følge av hetebølgen som har skutt gradestokken opp i 40 grader enkelte steder.

Ekstremvarme i Europa

Flere land i Europa har denne sommeren blitt rammet av kraftige hetebølger. Tusenvis har måttet evakuere fra den franske atlanterhavskysten på grunn av kraftige skogbranner. I Spania slår meteorologene alarm om ekstremvarme i 16 av 17 regioner i landet.

Også Portugal, Storbritannia, Hellas og Italia har blitt rammet av hetebølgene. Enkelte steder har gradestokken krøpet opp på 40 grader og høyere.

– Det vi ser nå, er det klimamodellene har fortalt oss i tjue år, sier Furevik.

– Varmen gjør at det blir mindre damp i luften og fører til mindre nedbør. Det gjør at tørre områder blir enda tørrere, sier han videre.

Hetebølgene gir også økt fare skogbranner og kan gi svekket luftkvalitet, som også utgjør en helserisiko for mennesker, legger Furevik til.

Mer av fremover

Kombinasjonen av høye temperaturer og tørke vil man se enda mer av fremover, ifølge klimaforskeren.

– Fremtidige hetebølger vil bli enda varmere og vare enda lenger, sier Furevik.

De kraftige værforskjellene kommer ikke overraskende på Furevik. Han sier at selv om klimaforskningen har pekt i denne retningen i en årrekke, kan man aldri være helt sikker på at været skyldes klimaendringer

Fordi vær og vind endrer seg hele tiden, påpeker forskeren.

– Men man kan med sikkerhet si at sannsynligheten for at vi ville fått like høye temperaturer uten global oppvarming er liten, sier Furevik.