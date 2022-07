Mer enn 500 kvinner saksøker Uber

NTB

Transportgiganten Uber er saksøkt i USA av rundt 550 kvinner som sier de har blitt utsatt for seksuelle overgrep eller annen vold av selskapets sjåfører.

Saksøkerne mener selskapet har latt være å gjøre noe med saken i flere år, selv om de ble klare over omfanget av problemet i 2014.

Siden den gang har det vært mange flere tilfeller av angrep mot passasjerer av varierende grad, fra trakassering til bortføringer og voldtekter, ifølge advokatfirmaet Slater Slater Schulman som representer kvinnene i gruppesøksmålet.

Da søksmålet ble offentliggjort onsdag, sa firmaet at de etterforsker mer enn 150 ytterligere saker. Nyhetsbyrået DPA har kontaktet Uber for en kommentar til søksmålet. Selskapet sier det ikke kan kommentere pågående rettssaker, men bekreftet at søksmålet har vært under behandling siden februar.

Uber offentliggjorde nylig resultater fra en egen etterforskning av problemet. Selskapet opplyste at sjåfører ble anklaget for 3.284 voldtektsforsøk bare i 2019 og 2020.

Selskapet har vært mål for lignende søksmål tidligere. Uber inngikk i 2018 forlik med to kvinner. Selskapet sier de tar problemet på alvor, og at de innfører tiltak.

Men kritikere, blant dem saksøkernes advokat Adam Slater, sier at selskapet kan gjøre langt mer for å sikre passasjerenes sikkerhet.

Blant annet kan de installere kameraer i bilene, utføre grundigere bakgrunnssjekker av sjåfører og innføre et system for å varsling når sjåfører kjører utenom rutene, mener de.