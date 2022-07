FN-sjefen: Avgjørende framskritt i Istanbul

Generalsekretær Antonio Guterres var i Moskva og Kyiv for å foreslå løsninger på kornstriden i april. Siden har FN jobbet døgnet rundt med intense samtaler bak kulissene for å få ukrainsk mat og russisk mat og gjødsel tilbake for fullt på verdensmarkedene, ifølge Guterres. Arkivfoto: AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Et glimt av håp for å lette lidelsene og dempe sulten verden over, sier FNs generalsekretær om framgangen i kornsamtalene mellom Russland og Ukraina i Istanbul.