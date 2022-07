Russland hevder at seks norske fremmedkrigere er «eliminert» i Ukraina

Russiske myndigheter har publisert en oversikt over antall fremmedkrigere de mener har deltatt i krigen i Ukraina, hvor det hevdes at seks norske er «eliminert». Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Seks norske fremmedkrigere er «eliminert» i Ukraina, hevder russiske myndigheter. Norske myndigheter har ingen opplysninger som bekrefter påstandene.

Tirsdag denne uka publiserte det russiske forsvarsdepartementet en oversikt over fremmedkrigere i Ukraina. På lista hevdes det at 16 norske fremmedkrigere har kommet til Ukraina siden invasjonen 24. februar.

Seks av disse er «eliminert», hevdes det i oversikten.

Faktisk Verifiserbar har undersøkt disse påstandene og kommet til at dette ikke kan verifiseres. De har også snakket med Utenriksdepartementet, som ikke har noen opplysninger som bekrefter de russiske påstandene.

– Vi vet at norske borgere har vervet seg til det ukrainske militæret, og noen av dem har vært i kontakt med UD. De som kontakter oss om mulig reise til Ukraina, blir frarådet dette og informert om reiserådet som fraråder alle reiser og oppfordrer til å forlate landet. Siden det er frivillig å registrere seg på reiseregistrering.no eller via appen «Reiseklar», har ikke UD oversikt over hvor mange dette er snakk om, hvor de er eller hva som kan ha skjedd med dem, sier kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen i UD til Faktisk Verifiserbar.

På den russiske listen hevdes det også at sju norske fremmedkrigere skal ha forlatt Ukraina, noe som betyr at det er igjen tre nordmenn som kjemper i krigen.