Russisk opposisjonspolitiker fengsles i to måneder

Ilja Jasjin fotografert i retten i Moskva 29. juni, da en domstol avviste anken hans over dommen han fikk dagen før. Den lød på drøyt to ukers fengsel, og etter planen skulle Jasjin bli løslatt onsdag. Foto: Aleksandr Zemljanitsjenko / AP / NTB

NTB

Ilja Jasjin, en av de siste kjente opposisjonspolitikerne som er igjen i Russland, er varetektsfengslet i to måneder. Jasjin har kritisert Ukraina-invasjonen.

– Ikke vær redd for disse skurkene. Russland skal bli fritt! ropte Jasjin i retten i Moskva onsdag.

Samme dag skulle han egentlig ha blitt løslatt etter å ha sonet en dom på 15 dager, men 39-åringen ble kvelden før siktet for å ha brakt den russiske hæren i vanry.

Dersom han blir dømt, risikerer han opptil ti års fengsel. Dommeren i Moskva besluttet at Jasjin skal holdes fengslet fram til 12. september.

Rundt 40 personer møtte opp for å vise støtte til Jasjin utenfor domstolen i bydelen Basmannij i Moskva.

Lokalpolitiker

I juni ble Jasjin, som er lokalpolitiker i Moskva, dømt til 15 dagers fengsel. Grunnen skal være at han nektet å adlyde politiet, men Jasjin bestrider dette.

Han mener at han ble pågrepet av politiske årsaker, og at straffeforfølgelsen er et forsøk på å presse ham ut av Russland.

Nesten alle av president Vladimir Putins kjente politiske motstandere har enten flyktet fra landet eller blitt fengslet.

– Dette er en politisk motivert sak fra første til siste side, sa Jasjin i tiltaleboksen onsdag.

Kritiserte drap på sivile i Ukraina

Bakgrunnen for den nye siktelsen er en YouTube-sending i april der Jasjin snakket om «drapene på sivile i Butsja» utenfor Ukrainas hovedstad Kyiv. Der ble russiske soldater anklaget for krigsforbrytelser, og Jasjin beskrev det som en massakre.

Jasjin har vært en fremtredende opposisjonspolitiker siden demonstrasjonene mot Putin i 2011. Han er alliert med den fengslede opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj.

Etter at Putin sendte hæren inn i nabolandet, innførte Russland nye lover. De som sprer informasjon om militæret som myndighetene mener er falsk, kan bli straffet med opptil 15 år i fengsel. Det er blant annet ikke lov å kalle krigen i Ukraina for en krig. I stedet brukes betegnelsen militær spesialoperasjon.