Toryenes ledervalg: Sunak og Mordaunt til topps i første valgrunde

NTB

To kandidater røk ut i første runde av toryenes ledervalg, mens seks går videre til runde nummer to. Blant dem er favorittene Penny Mordaunt og Rishi Sunak.

Åtte kandidater stilte i første runde av ledervalget i Det konservative partiet. To av dem utmerket seg ved å få markant flere stemmer enn de andre: Statssekretær i handelsdepartementet Penny Mordaunt, som sikret seg 67 stemmer fra partifeller i Parlamentet, og tidligere finansminister Rishi Sunak, som fikk hele 88 stemmer i onsdagens avstemning.

Mordaunt er fortsatt en del av regjeringen til Boris Johnson, som i forrige uke kunngjorde sin avgang. Sunak var på sin side den første ministeren som gikk av under regjeringsopprøret i forrige uke.

Mordaunt mest populær

Ifølge en meningsmåling fra YouGov blant konservative partimedlemmer er Mordaunt den mest populære kandidaten. Det er partiets medlemmer som i siste instans skal bestemme hvem som blir ny partileder.

De to som er ute av toryenes lederkamp, er tidligere utenriksminister Jeremy Hunt og nåværende finansminister Nadhim Zahawi. Hunt fikk kun 18 stemmer, mens Zahawi fikk 25. De måtte ha over 30 stemmer for å gå videre.

Også i 2019 kjempet Hunt om å bli partileder. Da kom han helt til siste runde, men ble grundig slått av Boris Johnson

Liz Truss på tredjeplass

De fire andre som gikk videre, er parlamentarikeren Tom Tugendhat, utenriksminister Liz Truss, tidligere likestillingsminister Kemi Badenoch og regjeringsadvokat Suella Braverman.

Truss kom på tredjeplass med 50 stemmer.

Senest torsdag 21. juli skal det være kun to kandidater igjen, og disse blir gjenstand for en uravstemning per post som alle de drøyt 160.000 medlemmene i Det konservative partiet kan delta i.

Før dette kommer kandidatene til å reise land og strand rundt i Storbritannia for å drive valgkamp blant sine egne partifeller.

Resultatet skal presenteres 5. september, og vinneren tar over som regjeringssjef etter Boris Johnson.