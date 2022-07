Blir du mer sulten om sommeren? Dette kan være grunnen

Sommersol kan forårsake svetting, forbrenning og heteslag. Nå viser det seg at eksponering for sollys også kan gjør menn mer sultne.

En ny studie viser at det sterke sollyset om sommeren frigjør et appetittøkende hormon fra fettlagrene i huden, skriver The Guardian. Studien styrker hypotesen om at soleksponering kan ha mer komplekse effekter enn vi allerede vet.

Kan føre til vektøkning

Carmit Levy, professor ved universitet i Tel Aviv, og hans kolleger har analyserte data fra 3000 deltakere som var med i en nasjonal ernæringsundersøkelse. Hos kvinnene var det ingen endring i spisevanene om sommeren. Men mennene spiste i snitt 300 ekstra kalorier om dagen i sommermånedene – over tid kan dette være nok til å føre til vektøkning.

Forskerne måtte undersøke de oppsiktsvekkende funnene videre. De så derfor på hva som skjedde om man eksponerte et panel med mannlige og kvinnelige deltakere for 25 minutter med sollys rundt kl. 12 på solfylte dager. De fant ut at dette utløste en økning i nivåene av det appetittforsterkende hormonet ghrelin i mennenes blod, men ikke i kvinnenes.

Eksperimenter med mus viste det samme. Når hannene ble utsatt for UV-stråler, spiste de mer, var mer motiverte for å søke etter mat og hadde økte nivåer av ghrelin i blodet. Ingen slik endring ble sett hos hunmusen.

Forskerne antar at østrogen blokkerer effekten hos kvinner.

Hadde flere effekter på kroppen

Levy forklarte at ghrelin, noen ganger kalt «sulthormonet», også hadde andre effekter på kroppen, i tillegg til appetittregulering – det reduserte også betennelser.

– Dette arbeidet vil helt sikkert bane vei for videre studier av hudens rolle i den metabolske balansen, et felt som stort sett har blitt oversett frem til nå, uttalte Carlos Diéguez og Rubén Nogueiras, professorer ved Universitetet i Santiago de Compostela i Spania. De var ikke involvert i studien.

Tidligere studier har antydet at moderat eksponering for sol i gjennomsnitt øker forventet levealder, til tross for at overdreven soling øker sannsynligheten for hudkreft. Sollyset bidrar nemlig til å beskytte oss mot hjerte- og karsykdommer. Ved å være ute i solen frigjøres nitrogenoksid fra huden, en prosess som får blodårene til å slappe av. Forskere peker også på de helsemessige fordelene av økt produksjon av vitamin D.