Shanghai rammet av kraftig hetebølge

Kinas største by Shanghai opplever blant de høyeste temperaturene målt i byen noen gang.

NTB

Kinas største by Shanghai opplever blant de høyeste temperaturene målt i byen noen gang. Hetebølgen føyer seg i rekken av flere tilfeller av ekstremvær i Kina.

Onsdag ble det målt 40,9 grader i Shanghai, ifølge den nasjonale meteorologiske tjenesten i Kina. Myndighetene varsler at temperaturen kan nå 42 grader i visse områder.

Det har ikke blitt registrert like høye temperaturer i Kina siden 1873, skriver meteorologene i en uttalelse.

Strømforbruket har skutt i været som følge av den ekstreme varmen. Årsaken er at privatpersoner og bedrifter har skrudd på klimaanleggene for fullt for å kjøle seg ned.

Kineserne har allerede lidd av rekordflommer i juni som førte til at mange hundre tusen mennesker måtte flykte fra hjemmene sine. Andre steder har det vært hetebølger.