Trump: – Elon Musk var villig til å kaste seg ned på kne og tigge for meg

Donald Trump fortsetter tiraden mot Elon Musk i en rekke nye innlegg på hans eget sosiale medie, Truth Social.

Tirsdag kveld kom USAs tidligere president, Donald Trump, med en rekke stikk til milliardær og techgründer, Elon Musk, på det høyreorienterte sosiale mediet Truth Social. Det melder Daily Mail.

Trump skriver blant annet at han kunne fått Musk til å gå ned på kne og tigge om subsidier til prosjektene sine mens han fortsatt var president. Han kaller Musk-selskapene Tesla og SpaceX for «førerløse biler som krasjer» og «romskip som går til ingensteds».

– Musk er en løgner

Feiden mellom ekspresidenten og Tesla-gründeren begynte med at Elon Musk uttalte at han aldri har stemt republikansk under en tech-konferanse i mai.

Trump mente utsagnet gjorde gründeren til en løgner.

– Han (Musk, red.anm.) sa at han stemte på meg. Så han er en enda en bullshit artist, sa Trump.

Musk benektet senere at han noen gang skal ha sagt at han stemte på Trump.

«Jeg hater ham ikke. Men det er på tide for Trump å legge skoene på hylla og seile inn i solnedgangen», skrev Musk i den sammenhengen på Twitter.

Skal ha tryglet om subsidier

Trump fortsetter nå tiraden mot Musk på nettet. Han skriver at Musk jevnlig fortalte ekspresidenten hvor stor fan han var under presidentperioden.

Videre skriver Trump at Musk gjentatte ganger tryglet om subsidier til det den tidligere presidenten omtaler som «elektriske biler som ikke går langt nok, førerløse bilder som krasjer, og romskip som går til ingensteds».

I en oppfølgende melding går han hardt ut mot Tesla-grunnleggerens forsøk på å kjøpe Twitter.

«Elon burde fokusere på å komme seg ut av Twitter-rotet, fordi han kan komme til å skylde 44 milliarder dollar for noe som er verdiløst», skriver han.

Musk har kommet på banen med et kort svar. Han skriver ganske enkelt, «Lmaooo (laughing my ass off, red.anm.)» på Twitter.

Tirsdag var ellers en aktiv dag for Trump på Truth Social. Den tidligere presidenten sendte ut meldinger om det kommende mellomvalget, i tillegg til å komme med nedsettende beskrivelser av medlemmene i komiteen som gransker stormingen av kongressen.