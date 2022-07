43 år gammel drapsgåte løst med ny DNA-teknikk: Notorisk overgriper sto bak

Drapet på en 12 år gammel jente rystet lokalsamfunnet i 1979. Nå viser det seg at notorisk overgriper sto bak.

Drapet på 12 år gamle Lesia Michelle Jackson i Texas for mer enn fire tiår siden er nå løst etter at myndighetene tok i bruk et avansert DNA-verktøy. Det opplyser sheriffkontoret i Montgomery overfor NBC News mandag.

Myndighetene tilskriver gjennombruddet den såkalte «M-Vac»-metoden, en DNA-innsamlingsteknikk som opprinnelig ble utviklet for å identifisere matforurensning.

Brillene funnet i en innsjø

Drapet rystet lokalsamfunnet i Wildwood på slutten av 1970-tallet. Den unge jenta hadde vært og badet med en venninnegjeng i en innsjø, 7. september 1979. Etter badet tok Lesia farvel med venninnene og begynte å gå alene hjemover. Dette var siste noen så av henne.

Lesias briller ble funnet i vannet dagen etter. En uke senere fant en oljearbeider liket hennes i nærheten av en rørledning. Obduksjon viste at hun hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep før hun ble drept.

Drapet knyttes til en seriemorder

Nå knyttes drapet til en notorisk voldtektsmann som opererte i Texas ved inngangen til 80-tallet. Ved hjelp av DNA-teknikken M-Vac kunne mannen knyttes til drapet.

Teknologien ble opprinnelig utviklet for å identifisere matforurensning, men brukes nå til å samle inn DNA fra tekstiler der man tidligere ikke har gjort funn. Sheriffkontoret opplyser at dette er den eldste uløste saken de har hatt liggende.

Drapsmannen ble henrettet i 2002 etter å ha blitt kjent skyldig i flere drapssaker. Han og en medhjelper skal blant annet ha utgitt seg for å være dørselgere for deretter å ha ranet og drept en eldre mann. I tillegg kobles mannen til et overgrep og drap på en annen kvinne i Texas i 1979.