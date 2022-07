Brå høyresving i USAs høyesterett får store konsekvenser

Offisielt bilde av USAs høyesterett. Med et konservativt flertall på seks mot tre har høyesterett tatt en dramatisk høyresving og har mulighet til å påvirke USA i konservativ retning i mange tiår. Foto: Erin Schaff / The New York Times via AP / NTB

To år etter at Donald Trump fylte USAs høyesterett med konservative dommere, har domstolen tatt en brå høyresving som får store følger i mange tiår.

Viktige avgjørelser som fratar amerikanerne abortrettigheter, gir dem lov til å bære våpen fritt, gjør skolene mer religiøse, fjerner beskyttelse av retten til å stemme og hindrer myndighetene i å innføre restriksjoner på utslipp, har snudd lover som lenge har vært akseptert, opp ned.

Med et flertall på seks mot tre har de konservative under ledelse av justitiarius John Roberts fått pendelen til å gjøre et kraftig utslag etter flere tiår med en moderat progressiv kurs.

Politisk er det høyresiden som setter foten ned etter å ha forsøkt siden 70-tallet å få kontroll over domstolen og reversere kjennelser de mener er for radikale.

Mer kompromissløse enn ventet

Men analytikerne sier at den nettopp avsluttede vårsesjonen avdekker et team av dommere som er langt mer kompromissløst enn noen hadde ventet.

De har uten videre kastet ut beslutninger som respekterte forgjengere sto for. Det inkluderer abort, en rettighet tidligere dommere mente var garantert i grunnloven.

– Det er ikke uvanlig at pendelen svinger, og at vi får det som kan oppfattes som en korrigering. Men dette er et dramatisk og brått skifte i en langt mer konservativ retning, sier Stephen Wermiel, som er professor i grunnlovsjuss ved American University.

– To generasjoner amerikanere, kanskje flere, har vokst opp med vissheten om at de har bestemte rettigheter. Men dette er et uvanlig tilfelle der høyesterett tar tilbake grunnlovsfestede rettigheter, sier han.

Flere tiår med liberal domstol

Neil Devins, som er høyesterettsekspert ved William amp; Mary Universitys jussfakultet, sier at sist USA hadde en høyesterett som var ideologisk ensartet, var under Earl Warren fra 1953 til 1969.

– Det var en høyesterett som hadde liberale målsettinger, sier han.

Under Warren tok domstolen epokegjørende avgjørelser for å utvide borgerrettighetene og borgernes frihet.

Blant annet gjorde den slutt på segregering av svarte og hvite, utvidet statens myndighetsområder, begrenset adgangen til bønn i den offentlige skolen og la grunnlaget for retten til abort i Roe vs. Wade-kjennelsen i 1973.

Warrens høyesterett snudde mye som var presedens gjennom mange år, opp ned, og konservative var like rasende da som liberale er nå mot Roberts-domstolen.

Mer partipolitisk

Men Devins peker på en klar forskjell. Tidligere var dommerne mer uavhengige, og det var vanskelig å spå hvilken vei de lente seg. Fire av Warren-høyesterettens dommere var konservative som var utpekt av demokratiske presidenter, mens to var liberalere utpekt av republikanere.

På mange viktige avgjørelser utgjorde flertallet dommere fra begge sider, og det samme for mindretallet. Avgjørelsene var ikke så klart preget av skillelinjen mellom konservative og liberale som nå.

Fem av de sju dommerne som støttet Roe vs. Wade i 1973, var faktisk utnevnt av republikanske presidenter.

I dagens høyesterett er alle de konservative utnevnt av republikanske presidenter – tre av dem av Trump, og det er langt mer sjelden at en dommer krysser linjen mellom de to sidene, sier Devins.

Mens dommerne selv kanskje ikke bevisst tenker på demokratisk eller republikansk politikk, er denne høyesteretten ifølge Devins klart delt ikke bare langs ideologiske skillelinjer, men også partipolitiske.

Mot statlig innblanding

Videre ligger dens avgjørelser etter alt å dømme lenger til høyre enn mange republikanere synes villig til å akseptere.

En ting som er tydelig ved Roberts' høyesterett, er dens dype tro på at tidligere tiders høyesteretter tok beslutninger de ikke hadde noen rett til å ta.

De mener for eksempel at abort ikke er en grunnlovsfestet rettighet, men et etisk spørsmål som det er opp til hver enkelt delstats velgere å bestemme.

De mener også at bare Kongressen, ikke uavhengige statlige etater, skal ha myndighet til å bestemme saker som for eksempel grensene for utslipp av drivhusgasser.

Dommer Neil Gorsuch skriver at måten myndighetene i dag opererer på, reflekterer «den administrative statens eksplosive vekst side 1970».

Ignorerer virkeligheten

Kritikere av denne posisjonen mener den ser bort fra at delstatene selv er dypt splittet når det gjelder abort, noe som skaper stor ulikhet for amerikanske kvinner og vil føre til rettslig strid mellom delstatene.

De mener også at staten ikke kan fungere om ikke dens etater kan ta beslutninger.

– Høyesterett er fullt klar over at Kongressen i virkeligheten er dysfunksjonell, sier Harvard-professor Richard Lazarus.

– Likevel truer den med å frata den føderale staten dens muligheter til å beskytte befolkningens helse og velferd akkurat når USA og alle verdens land står overfor den største miljøutfordringen noensinne, sier han.

Gir seg ikke

Men det er få tegn til at de konservative har tenkt å sakke farten. I neste sesjon har de godtatt å behandle en lang rekke flere saker med betydning for likestilling, valglover og reguleringer av næringslivet.

– Denne høyesteretten er bare så vidt i gang. Hva de får til, gjenstår å se, sier Devins.

– Etter 50 år har de konservative nå mulighet til å gjennomføre et dramatisk skifte av kurs. Og de har ikke tenkt å la anledningen gå fra seg, sier Wermiel.