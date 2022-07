Forfalsket kreftsykdom for å slippe fengsel – får tredobbel fengselsstraff

En amerikansk kvinne forfalsket flere legeerklæringer for å slippe fengselsstraff. Illustrasjonsfoto.

En kvinne erklærte seg skyldig i svindel i 2019, men slapp fengselsstraff som følge av kreftsykdom. Nå viser det seg at kvinnen ikke var syk.

I 2019 erklærte den amerikanske kvinnen (38) seg skyldig i å ha svindlet en tidligere arbeidsgiver for 160.000 dollar, omtrent 1,6 millioner kroner. Det skriver Insider.

På kvelden for straffeutmålingen, i mars i fjor, presenterte kvinnens advokater erklæringer fra kvinnens angivelige leger som sa at hun ble behandlet for kreftceller i livmoren. Kvinnen kunne derfor ikke sone dommen, stod det i legeerklæringene.

Kvinnen, som er fra California, skulle vært fengslet i 12 måneder og én dag.

«En fornærmelse»

Nå har det amerikanske justisdepartementet funnet at legeerklæringene er falske og at kvinnen har forfalsket sine legers underskrifter.

«Den tiltalte gikk til forferdelige lengder for å unnslippe hennes opprinnelige fengselsstraff ved å forfalske medisinske dokumenter for å hevde at hun har kreft», sa FBIs sjefspesialetterforsker Stacey Moy ifølge AP.

«Denne krenkende oppførselen er en fornærmelse mot alle som kjemper den kampen», sa Moy videre.

Kvinnen får nå lagt til to år for hindring av rettsutøvelse til sin opprinnelige dom på omtrent 12 måneder for svindel, kunngjorde det amerikanske justisdepartementet 5. juli. Hun må derfor sone i til sammen tre år, heller enn det opprinnelige ene året og én dag.

Kvinnens advokater skal ha trodd at legeerklæringene var sanne, skriver AP.

«En dødsdom»



Ifølge legeerklæringene skulle kvinnen ha hatt «begrensninger som følge av livmorkreft og et videre behov for strålebehandling». Det stod også at «kreften har spredd seg til livmorhalsen».

I de falske legeerklæringene ble det argumentert for at kvinnen måtte slippe soning grunnet fare for å få covid-19. I en av legeerklæringene ble en eventuell coronasmitte beskrevet som «en dødsdom».

Ifølge det amerikanske justisdepartementet skal legene som angivelig skulle ha skrevet disse erklæringene, nektet for å ha skrevet dem. Én nektet for i det hele tatt å ha kjent til kvinnen.

Kvinnen erkjente å ha løyet om hele diagnosen i april, skriver Insider.