Åtte drept i protester i Sudan

NTB

Minst åtte mennesker ble drept av sikkerhetsstyrkene under store demonstrasjoner mot Sudans militærstyre i Khartoum torsdag.

Sikkerhetsstyrkene slo til med tåregass og sjokkgranater for å spre titusener av demonstranter som deltok i protestene. De krevde slutt på militærstyret.

Minst seks av de åtte drepte ble skutt – i brystet, i hodet eller i ryggen, ifølge helsepersonell.

Torsdagens protester skjedde på årsdagen for et tidligere kupp i 1989, som tok makten fra landets siste valgte sivile regjering og innledet tre tiår med Omar al-Bashirs styre.

Torsdagens protester skjedde også på årsdagen for 2019-demonstrasjonene som krevde at militærstyret, som da hadde styrtet al-Bashir, avga makten til sivile.

Ifølge nyhetsbyrået AFPs korrespondenter sang demonstrantene torsdag «Ned med Burhans styre», med henvisning til general Abdel Fattah al-Burhan, som tok makten i et kupp i fjor.

– Selv om vi dør, skal ikke de militære styre oss, ropte demonstrantene.

Ifølge AFP ble internett og telefonlinjer kuttet torsdag morgen, et tiltak sudanske myndigheter ofte setter i verk for å hindre massesamlinger.

Sudans militære grep makten i et kupp våren 2019. Etter store demonstrasjoner gikk kuppmakerne med på å ta representanter for sivilsamfunnet inn i en overgangsregjering. Den ble avsatt i et nytt kupp i oktober i fjor.

Siden har protestene i landet vært store, og minst 111 mennesker er drept.