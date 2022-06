Luhansk-guvernør: Kritisk situasjon i Lysytsjansk

NTB

Situasjonen i Lysytsjansk er ekstremt vanskelig med vedvarende bombing, og det er umulig å evakuere folk, sier Luhansks guvernør Serhij Hajdaj.

– Det er mye artilleri fra mange kanter. Den russiske hæren nærmer seg fra forskjellige retninger mot Lysytsjansk, sa Hajdaj i en video som er lagt ut på Telegram.

De russiske styrkene befinner seg i byens utkanter, der det for tiden ikke er gatekamper, sier han og avviser påstander fra separatister som hevder at de har tatt kontroll over halve byen.

Han sa også at det ikke lenger er mulig å evakuere noen fra byen, der 15.000 av de opprinnelige 100.000 innbyggerne fortsatt befinner seg.

– Det er svært farlig. Vi kan bare si at russerne er tallrike, at de kommer fra alle kanter, og at det er utrolige mengder kjøretøy og artilleri, sa han, men påpekte samtidig at det er lettere å forsvare Lysytsjansk enn nabobyen Sievjerodonetsk som de ukrainske styrkene til slutt måtte trekke seg ut av.