Tidligere Formel 1-sjef Bernie Ecclestone ville «tatt en kule» for Putin

Mange briter satte nok kaffen i halsen denne morgenen da tidligere Formel 1-sjef Bernie Ecclestone omtalte sin venn, president Vladimir Putin som en «førsteklasses person» på morgen-TV.

Det ble kontrastfylt på Good Morning Britain da tidligere Formel 1-sjef Bernie Ecclestone dukket opp på linje fra solfylte Ibiza full av lovord om Russlands president Vladimir Putin, som de siste månedene har vært ansvarlig for en bekmørk krig i Ukraina.

91-år gamle Ecclestone og president Putin har vært gode venner siden Russland fikk sitt eget Grand Prix, i Sotsji i 2014.

– Jeg hadde fortsatt tatt en kule for ham. Helst skulle det ikke gjort vondt, men hvis det gjør det hadde jeg fortsatt tatt en kule, fordi han er en førsteklasses person, sa Ecclestone til morgenshowet.

Stilt til veggs med alle dødsfallene etter Russlands invasjon av Ukraina sa han at det «ikke var med vilje» fra Putin sin side, og at han «ikke i det hele tatt» var redd for å bli assosiert med den russiske presidenten.

Bernie Ecclestone og Vladimir Putin ble gode venner under Russland Grand Prix i 2014. Les mer Lukk

Ukrainas ansvar

Ecclestone innrømmet riktignok at avgjørelsen om å invadere Ukraina var en feiltakelse fra Putins side.

– Dessverre er han som mange businessfolk, spesielt som meg, vi gjør feil fra tid til annen. Og når du gjør en feil må du gjøre det du kan for å komme deg ut av det.

Men ansvaret for å løse konflikten la han i stor grad på Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Hvis han (president Zelenskyj, journ. anm.) hadde tenkt på ting, så hadde han definitivt gjort en stor nok innsats til å snakke med hr. Putin, som er en fornuftig person og nok hadde lyttet til ham og mest sannsynlig gjort noe med det, sa Ecclestone til studio.

Nye angrep

Uttalelsene kommer i kjølvannet av nye angrep i Ukraina. På mandag ble et kjøpesenter i byen Krementsjuk angrepet av russiske missiler.

Formel 1 har i etterkant sett seg nødt til å komme med en uttalelse.

– Kommentarene gitt av Bernie Ecclestone er hans personlige syn og står i veldig sterk kontrast til posisjonen til de moderne verdiene til sportene vår, skrev de i en pressemelding ifølge Sky Sport.

Som følge av krigen i Ukraina ble det bestemt at Russland Grand Prix ikke skulle holdes i år og kontrakten med den russiske arrangøren ble sagt opp. Også den russiske føreren Nikita Mazepin fikk sparken av Formel 1-laget sitt Haas.