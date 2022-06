Stoltenberg om løsningen med Tyrkia: – Hardt arbeid over lang tid

NTB

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg forteller om lange møter med Tyrkia, Sverige og Finland for å løse flokene dem imellom.

– Det var hardt arbeid over lang tid som gjorde det mulig å få til en løsning, sa Stoltenberg da han møtte nordisk presse etter Natos toppmøte i Madrid.

Enigheten ble kunngjort kort tid før toppmøtet skulle starte, etter direkte forhandlinger mellom Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, Finlands president Sauli Niinistö og Sveriges statsminister Magdalena Andersson.

Finlands utenriksminister Pekka Haavisto har tidligere fortalt at de siste brikkene falt på plass under en kaffepause etter flere timer med forhandlinger.

– Det er riktig at vi etter å ha sittet inne i det rommet ganske lenge hadde behov for å få noe mat, og jobbe litt hver for seg på ulike måter, sa Stoltenberg.

– Det hjelper alltid, det. Men det viktigste er alltid den politiske viljen til å finne en løsning.

Nato-sjefen hadde selv fire lange samtaler med Erdogan før det avsluttende møtet i Madrid. I tillegg besøkte han både Sverige og Finland, og det ble holdt flere forhandlingsmøter ved Natos hovedkvarter i Brussel.

Men til sjuende og sist ble det nødvendig med et møte på høyeste nivå for å få løsningen på plass.

– Det er sånn Nato fungerer, sa Stoltenberg på det nordiske pressetreffet.

– Det tar noen ganger litt tid, og det krever noen møter. Jeg tror vi satt fem timer og diskuterte. Men jeg har vært med på lenger forhandlinger, og det er sånn man skaper enighet i en allianse som består av demokratiske land som må forhandle seg fram til enighet.