Taliban-møte med 3.000 personer angrepet i Kabul

NTB

Ukjente gjerningsmenn har angrepet et stort politisk Taliban-møte i Afghanistans hovedstad Kabul torsdag, ifølge lokale medier.

Flere tusen talibanere, alle av dem menn, var samlet i et møte for å diskutere Afghanistans fremtid under Taliban-styret da de ble beskutt torsdag.

Taliban bekrefter at to gjerningsmenn er drept, etter at de åpnet ild mot deltakere av møtet fra et tak i nærheten.

En høytstående talsperson for Taliban-regjeringen, Zabiullah Mujahid, har sagt at situasjonen er under kontroll.

Opprørsgruppen National Resistance Front (NRF) har tatt på seg ansvaret for angrepet.