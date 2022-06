Kinesiske myndigheter til Nato: «Fullstendig meningsløs» advarsel

Vladimir Putin og Xi Jinping har blitt enige om å trappe om samarbeidet mellom Russland og Kina. Her er presidentene under et møte i Beijing i februar.

NTB

Myndighetene i Kina kritiserer Nato etter å ha blitt stemplet som en sikkerhetsutfordring i nytt dokument.

Onsdag ble det kjent at Nato for første gang peker ut Kina som en «sikkerhetsutfordring» i et nytt dokument. Nato viser blant annet til at Kinas tette bånd til Russland går mot vestlige interesser.

Dette skaper sterke reaksjoner blant kinesiske myndigheter. Talsperson for utenriksdepartementet, Zhao Lijian, sier at Kina motsetter seg dette, og at Natos nye dokument ser bort fra fakta.

– Vi vil advare Nato om at det er helt nytteløst å hype opp den såkalte Kina-trusselen, sier han.

Zhao la også til at det er Nato som er en «systemisk utfordring for verdensfred og stabilitet».

Kinesiske myndigheter har nektet å fordømme Russlands invasjon av Ukraina, selv om de har blitt oppfordret til det av flere verdensledere. Tidligere i juni ble det også kjent at Kinas president Xi Jinping har blitt enig med Vladimir Putin om at Kina og Russland skal trappe opp samarbeidet.