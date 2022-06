Kinas president på to dagers besøk til Hongkong

Kinas president Xi Jinping besøker Hongkong denne uka. Her er han på et tidligere besøk på Sri Lanka i 2014.

NTB

Kinas president Xi Jinping har ankommet Hongkong i forbindelse med markeringen av at det er 25 år siden Kina tok kontroll over byen.

Xis besøk til Hongkong krever enorme sikkerhetstiltak. De som skal møte ham i løpet av turen er blant annet blitt bedt om å begrense sine sosiale kontakter, ta daglige PCR-tester og sjekke inn på karantenehotell i dagene før besøket.

Xi besøker Hongkong i forbindelse med at det er 25 år siden Hongkong ble tilbakeført til kinesisk styre etter 155 år som britisk koloni. Besøket er omstridt ettersom Kina har styrket kontrollen over byen kraftig og slått ned opposisjonen.

Dette er presidentens første tur utenfor fastlandet siden pandemien begynte. Detaljer rundt turen er blitt holdt skjult, men det er ventet at vil være i Hongkong torsdag og fredag.

Merkedag

1. juli er en merkedag både for det kinesiske kommunistpartiet og for opposisjonen. For kommunistpartiet er det en festdag som markerer overgangen fra britisk styre i 1997.

Men for opposisjonen har 1. juli vært den årlige protestdagen. Tidligere har protestdagen samlet over titusener i gatene, men i år kan det se ut til at det blir annerledes.

De strenge sikkerhetslovene Kina har innført i Hongkong gjør det nesten umulig å demonstrere.

Forfulgt

En av Hong Kongs få gjenværende opposisjonsgrupper, League of Social Democrats (LSD) sier at de ikke vil demonstrere i år. LSD-ledere forteller at hjemmene deres har blitt ransaket, og flere har hatt samtaler med politiet i forkant av 1. juli.

Gruppens president Chan Po-ying forteller også at hun de siste dagene har følt at myndighetene har fulgt med på henne.

Myndighetene har også begrenset mediedekningen av Xis besøk sterkt. Regjeringen har blant annet stoppet flere journalister fra å dekke hendelser rundt besøket.