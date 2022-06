Tusenvis av menn meisler ut Talibans politikk: – Lydighet er det viktigste

En Taliban-kriger på vakt i Kabul 18. juni etter at flere eksplosjoner rammet den afghanske hovedstaden. Foto: Ebrahim Noroozi / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Flere tusen talibanere, alle av dem menn, har samlet seg i et møte der framtiden for Afghanistan under Taliban-styret skal utformes.