Putin: Nakne G7-ledere ville vært et motbydelig syn

NTB

Det ville ha vært et ufyselig syn dersom G7-lederne tok av seg klærne på denne ukens toppmøte, mener Russlands president Vladimir Putin.

G7-lederne ble overhørt mens de spøkte seg imellom om Putins tilbøyelighet til å la seg avbilde i bar overkropp, idet de poserte for bilder før G7-møtet i Elmau i Tyskland startet tidligere denne uken.

– Jeg vet ikke hvordan de planla å strippe, over eller under midjen. Jeg tror det uansett ville ha vært et motbydelig syn, sa Putin på en pressekonferanse under et besøk til Turkmenistan onsdag.

Deretter kom han med råd til G7-lederne. De bør trene og drikke mindre for å kunne oppnå harmoni mellom kropp og sjel, uttalte han ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.

Det var Storbritannias statsminister Boris Johnson som ble overhørt før G7-møtet startet, da han spurte de andre rundt bordet om han burde beholde jakken på. Deretter sa han:

– Vi må alle vise at vi kan være tøffere enn Putin.

Canadas statsminister Justin Trudeau svarte at det ville være nødvendig med «en ridetur med bar overkropp på hest» for å få det til, en henvisning til Putins velregisserte bildeseanser fra tidligere år der han er blitt avbildet ridende på hest, med bar overkropp.