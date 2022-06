Storbritannia gir 12 milliarder kroner i militærhjelp til Ukraina

NTB

Storbritannia skal sende ytterligere militærhjelp, blant annet droner og luftforsvarssystemer, til Ukraina, til en verdi av 12 milliarder kroner.

Denne siste hjelpepakken fra London betyr at Storbritannias totale støtte til Kyiv siden krigsutbruddet i slutten av februar har nådd en verdi på 2,3 milliarder pund, eller mer enn 27 milliarder kroner.

I tillegg til droner og luftforsvarssystemer, omfatter den siste militærpakken utstyr til elektronisk krigføring, samt utstyr til tusener av soldater, står det i en uttalelse fra Downing Street.

London beskriver pakken som et første skritt på veien for Ukraina til å ikke bare forsvare seg, men også sette i gang offensive operasjoner for å gjenerobre områder.